HDP’den çirkin ve küstah çıkış!

MeclisGenel Kurulu'nda "Orduyu şehir merkezine indirdiniz" diyerek Mehmetçiği hedef alan HDP'li Ömer Öcalan'a yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan, bölgede halkın huzurunu kaçıran teröristlerin kazdıkları hendeklere gömüldüğünü belirterek, "Önce herkes terörle arasına çizgi çekecek. Basit bir şey istiyoruz terör örgütüne 'terör örgütü' diyecek, hesap soracak. Türkiye'deki Kürt vatandaşımızın yaşam hakkını tehdit eden terör örgütü ve onun destekçileridir" dedi.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Bizim üzerimizde çakıdan öte bir şey yoktur" sözleri üzerine ise Özkan, "Bu ülkenin barışına destek vereceksek önce terörle arasına çizgi çizecek. Eğer Avrupa'ya Türkiye'yi şikâyet etmekle terör örgütünün yaptıklarının üzerinin kapatılacağını düşünüyorsanız asla başaramayacaksınız" karşılığını verdi. Ömer Öcalan'ın, "Orduyu sahaya çektiniz çözümsüzlüğü tırmandırdınız. Sri Lanka modelini 2015'ten bu yana uygulamaya çalışıyorsunuz" yalanı ise tansiyonu yükseltti. Bu sözlere tepki gösteren Cahit Özkan, "Eğer biz, bu coğrafyanın yeniden refah, özgürlük, barış ve demokrasiyle neşvünema bulmasını istiyorsak bu dili terk etmemiz gerekiyor. Ülkenin barışına destek vereceksek partiniz önce terörle arasına çizgi çizecek. Kürt vatandaşlarımızı temsilden bahsediliyorsa onu kimse tekelinde göremez" dedi.