SON DAKİKA: İstanbul için korkutan sözler. 100 yılda bir gerçekleşiyor! Tüm altyapı çökebilir...

İstanbul'un deniz seviyesinin 100 yılda 20 santimetre yükseldiğini söyleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Ama asıl tehlike buradaki yükselişin zamanla hızlanması. 20 santimlik yükselme kentteki bütün altyapının bozulması anlamına geliyor. Milyarlarca dolarlık maddi zarar oluşacak. 200 milyar lira yatırım yapılarak yapılan bir liman bile işlevsiz hale gelebilir" diye konuştu.

Kuraklık, sel, dolu, fırtınalar ve aşırı sıcaklar son dönemde dünyada gittikçe daha fazla etkisini gösteriyor. Şüphesiz bunun en temel nedeni uzun yıllardır içinde bulunduğunuz iklim krizi. Önceki yıllarda kendini ara sıra gösteren bu afetler artık hayatımızın bir parçası oldu. Dünyanın son dönemde yaşadığı sıcaklık artışının Türkiye'de de aynı şekilde gerçekleştiğini belirten Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Ortalama sıcaklıktaki 1.5 derecelik artış aynı zamanda çok fazla alanda da kendisini gösteriyor" dedi.