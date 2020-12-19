SON DAKİKA: İki bakandan yoğun bakımdaki patlamaya ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te bir özel hastanede meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk sözü Bakan Koca aldı. Koca, hastaların son durumunu ve yangının çıkış nedenini açıkladı. Bakan Gül ise, soruşturma ile ilgili detayları paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül patlamanın yaşandığı Gaziantep'te | Video

"YANGIN OKSİJEN VERMEK İÇİN KULLANDIĞIMIZ TÜPLERDEN ÇIKTI"

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık.

Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta.

Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun.

Yangın oksijen vermek için kullandığımız cihazdan çıktı. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 7 vatandaşımız olay anında, 1 vatandaşımız transfer sırasında, 1 hastamız ise nakil yapılan hastanede 4.5 saat sonra hayatını kaybetti. 19 takipli hastadan 9 vatandaşımızı kaybettik.

"İKİ SAVCIMIZ SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR"

Bakan Koca'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep'in milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'mız soruşturmayı hemen başlattı. Ciddi bir şekilde görevlendirilen iki savcımız soruşturma yapıyor. Süreç hızlı ve rutin bir şekilde yerine getirilmektedir. Bu süreç ile ilgili ihmal varsa titiz bir şekilde araştırılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyorum.