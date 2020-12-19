Son dakika | SGK'dan flaş 'coronavirüs' kararı! Sağlık Bakanlığına gönderildi...

Son dakika haberi... SGK, Sağlık Bakanlığı'ndan COVİD-19'un meslek hastalığı olması için gerekli belgeleri istedi. SGK Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda "Görevi nedeniyle COVİD-19'a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir." ifadelerini kullandı.