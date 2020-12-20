Fırında yük asansörü koptu: 1 ölü

Sultangazi'de bir fırında, bindikleri yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı. Olaydan sonra fırın sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, fırında belediye ekiplerince mühürlendi.

75. Yıl Mahallesi 1303 Sokak'ta saat 12.00 sıralarında bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırında işçi olarak çalışan T.A ile Pakistan uyruklu J.N, yük asansörüne bindi. Bu sırada asansör, halatın kopması sonucu 2 işçi asansörle birlikte yere çakıldı. İşyeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, asansördeki işçilerden J.N'nin hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan diğer işçi T.A., ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yeri sahibi G.D., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, fırın da belediye ekiplerince mühürlendi.