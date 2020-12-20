Kuyu açarken göçük altında kalan 2 kişiden 1’i sağ kurtarıldı

Adana'da seralarına su kuyusu açmak için çalışma yaparken toprak altında kalan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarılırken, diğer şahsı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, seralarına su kuyusu açmak için kuyuya giren Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 8-10 metre derinlikteki kuyudan işçileri kurtarmak için seferber olan ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu Mehmet Yalın sağ olarak kurtarılarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Köstekçi'yi ise kurtarma çalışması sürüyor. Mahalleli ise işçileri tanıdıklarını, haftada 2 gün gelip kuyu için çalıştıklarını söyledi.