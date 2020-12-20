SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 20 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısı...

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 20 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 20 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
20 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 158.892
VAKA SAYISI: 20.316
HASTA SAYISI: 3.546
VEFAT SAYISI: 246
İYİLEŞEN SAYISI: 21.218
TOPLAM VAKA SAYISI: 2.024.601
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.800.286ü
SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 173.132
VAKA SAYISI: 22.195
HASTA SAYISI: 4.002
VEFAT SAYISI: 241
İYİLEŞEN SAYISI: 25.516
TOPLAM VAKA SAYISI: 2.004.285
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.779.068
SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir