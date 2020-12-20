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Terör örgütü yandaşları 'te polis korumasında yürüdü!

Terör örgütü ve DHKP-C üyeleri ’te, Başkan ve Türkiye’yi hedef alan sloganları polisin koruma çemberinde attı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 20.12.2020 22:45 ABONE OL
Terör örgütü yandaşları Paris'te polis korumasında yürüdü!
Terör örgütü PKK ve DHKP-C üyeleri Paris'te, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sloganları polisin koruma çemberinde attı.
Terör örgütü PKK ve DHKP-C örgüt üyeleri Paris'te gösteri düzenledi. Attıkları slogan ve taşıdıkları dövizlerle Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan göstericilere Yunan, Ermeni ve Fransızlardan oluşan gruplarda katıldı.
Yunanistan, Ermenistan ve Fransız bayrakları terör örgütlerinin sembolleriyle birlikte sallandı. Yasak olmasına rağmen terör örgütlerinin boy gösterdiği eyleme Fransız polisinin müdahale etmemesi bir yana göstericiler polislerin koruma çemberinde yürüdü
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Terör örgütü yandaşları Paris'te polis korumasında yürüdü!
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