Uzungöl’de çalışmalar sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu; Uzungöl'deki çalışmaları yerinde inceledi. Zorluoğlu'na, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, TRABİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gül ve ilgili daire başkanları da eşlik etti.

"UZUNGÖL'Ü DAHA KONFORLU ALANA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Zorluoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün şehrimizin ve ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'deyiz. Göreve başladığımız günden itibaren Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Uzungöl'e daha fazla yatırım yapmak, burayı turizm için daha cazip hale getirmek için gayretle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl altyapı çalışmalarına önem vermiştik ve bu kapsamda bölgenin kanalizasyon ve arıtma gibi sorunlarını çözmüştük. Bu yıl üst yapıya yöneldik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız projeler kapsamında Uzungöl'ü ziyaretçilerimiz için çok daha konforlu çok daha rahat dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri ve vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürüyoruz. Gölün tüm çevresinin rahatlıkla dolaşabilmesine olanak sağlayacak kaldırım düzenlemelerini, tretuvar korkuluk düzenlemelerini yaptık. Peyzaj düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah yılbaşından hemen sonra burada 2'inci büyük proje ile birlikte gölün etrafındaki alan, çok daha geniş bir şekilde vatandaşımızın kullanımına açılacak" dedi.

"OTOPARK İNŞA EDECEĞİZ"

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar Uzungöl'de hiç fiziken var olmadığını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Biz ilk kez Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene burada bulunan parkın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tahsisini aldık. Ve orada inşallah önümüzdeki sezondan itibaren Büyükşehir Belediyesi bir işletmeci olarak da düzenleyici, denetleyici bir kurum olarak da var olacak. Yine Uzungöl'de 7/24 zabıtamızla beraber de bulunmak istiyoruz. Burada gerek kaçak yapılaşmayla gerek esnafın düzen ve intizamı gerekse de denetimle ilgili gerekli tedbirleri alacağız. 2'nci etap kapsamında yapacağımız projede, Uzungöl'ün girişinde, bir tane de Uzungöl'ün çıkışı dediğimiz bölgede geniş, çok sayıda aracı alabilecek otopark da inşa etmiş olacağız. Daha güzel bir Uzungöl, daha güzel bir Trabzon için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.