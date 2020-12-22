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Esenler’de Şeb-i Arus programı

Mevlânâ'nın 747’nci vuslat yıl dönümü nedeniyle yarafından Şeb-i Arus programı düzenledi. Online gerçekleşen programda Tasavvuf Sanatçısı Fatih Demir, seslendirdiği ilahilerle Mevlâna’yı andı.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:00 ABONE OL
Esenler’de Şeb-i Arus programı

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin 745. vuslat yıl dönümü nedeniyle Şeb-i Arus programı düzenledi.

Esenler Belediyesi'nin dijital yayın platformlarında canlı yayınlanan programda, Tasavvuf Müziği Sanatçısı Fatih Demir ilahiler seslendirdi. Semazen grubunun sema gösterisi eşliğinde devam eden programda Tasavvuf Sanatçısı Demir, "Derman Arardım Derdime Derdim Bana Derman İmiş", "Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma", "Sevdim Seni Mabuduma Hayran Diye Sevdim", "Alemlere Rahmet Olarak Geldin" ve "Ya Rabbena Yardım Eyle Kıyamette" gibi çeşitli makamlarda ilahiler söyledi.

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Esenler’de Şeb-i Arus programı
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