Son dakika: AK Parti MYK sona erdi! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

'PKK-YPG TERÖR ÖRGÜTÜ HER TÜRLÜ KILIĞA GİREBİLEN BİR YAPIYA SAHİP



Teşkilat başkanlarımız, kongre süreçlerimizle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Toplantımızda meclis gündemi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Bütçe görüşmelerinde, muhalefet tarafından dile getirilen iddialar, arkadaşlarımız tarafından bunlara verilen cevaplar da değerlendiriliyor. Terörle mücadelede gayretli mücadele kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Suriye örneğinde gördüğümüz gibi PKK-YPG terör örgütü, her türlü kılığa girebilen bir yapıya sahip.

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FIRAT KALKANI, ZEYTİNDALI OPERASYON...

Her MKYK toplantımızda, bu terörle mücadele gündemini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Polisimizi, jandarmamız, silahlı kuvvetlerimizin bu süreçlerde nasıl başarılar elde edildiğiyle ilgili yakın bir takibimiz var. Silahlı kuvvetlerimizin Fırat Kalkanı, Zeytindalı gibi harekatları olmasaydı, bugün orada U şeklinde bir terör devleti kurulmuş olacaktı.

CHP'YE KORONAVİRÜS TEPKİSİ: PARALEL EVRENDE YAŞIYORLAR



Türkiye olarak bu zorlu mücadeleyi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. CHP'den "Türkiye en kötü yöneten ülkedir" vs. açıklamalar oldu. Tabii ki onlardan bir hakkaniyet beklemiyoruz. Başka bir alemde, paralel evrende yaşıyorlar. Türkiye etkili bir mücadele ortaya koydu. Küresel salgının ne şekilde seyredeceği konusunda kimsenin elinde bir model yok. Bu virüsün mutasyona uğradığı şeklinde bir değerlendirme oldu. Birçok Avrupa ülkesi İngiltere'yle uçuşlarını durdurdu. Biz de uçuşlarımızı durdurduk. 96 ülkeyle uçuşlarımız düzenli olarak sürüyor ama Kovid'le ilgili bir tehdit ortaya çıktığında tedbirler alınacaktır. Umuyoruz ki aşılar kitlesel bir zaferin kazanılmasına imkan verir.

AK PARTİ MYK 15:55'TE BAŞLADI:

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.55'te başladı.