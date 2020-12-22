Son dakika haberi: Trabzonspor'un efsane başkanlarından Özkan Sümer hayatını kaybetti! Başsağlığı mesajları geldi... Özkan Sümer kimdir?

Trabzonspor camiasının sevilen isimlerinden Özkan Sümer, hayatını kaybetti! Son dakika haberine göre tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Özkan Sümer'in ardından taraftarlar başsağlığı mesajlarını sosyal medyadan dile getiriyor. Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'in ölüm haberi camiada hüzünle karşılandı. Özkan Sümer kimdir, kaç yaşındaydı? Anadolu Ajansının son dakika bilgisine göre Özkan Sümer tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe de Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayınladı. İşte son dakika haberinin detayları...
TRABZONSPOR'UN ESKİ BAŞKANLARINDAN ÖZKAN SÜMER KİMDİR?
Özkan Sümer, 20 Kasım 1940 tarihinde Trabzon'da doğmuştu. Bordo mavili camiada daha önce hem teknik direktörlük hem de başkanlık yapan Sümer, bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı. Özkan Sümer'in çalıştırdığı takımlar arasında Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor gibi takımlar da var.
Trabzonspor camiasının efsane isimlerinden Özkan Sümer'in bir süredir Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi görüyordu.
Özkan Sümer'in cenaze namazı bugün 14'te Trabzon İskerderpaşa Camii'nde kılınacak. Özkan Sümer, kılınacak namazın ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilecek.
TRABZONSPOR'DAN ÖZKAN SÜMER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer'i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun.
TFF'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Özkan Sümer'in vefatıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanlarından Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Birçok kademede görev yaptığı Trabzonspor Başkanlığını da yapan Sümer, 1980 yılında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Birçok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı.
Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."
Özkan Sümer, Trabzonspor'da birçok yıldızın yetişmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Özkan Sümer'in sağındaki küçük futbolcu adayı Yusuf Yazıcı...
Galatasaray ve Fenerbahçe de Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayınladı.
"Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Trabzonspor camiasının değerli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."
FENERBAHÇE
Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü'nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz.