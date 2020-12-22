Son dakika haberi: Trabzonspor'un efsane başkanlarından Özkan Sümer hayatını kaybetti! Başsağlığı mesajları geldi... Özkan Sümer kimdir?

Galatasaray ve Fenerbahçe de Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayınladı.

"Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Trabzonspor camiasının değerli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

FENERBAHÇE

Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü'nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz.