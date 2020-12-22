Son dakika | İBB'den 'Yerebatan Sarnıcı' yalanı! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü gerçeği tek tek açıkladı

Son dakika haberi... TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, bir deprem ya da afet anında tarihi eserlerin müzelerden korumalı alanlara taşınması ile ilgili yapılanları anlattı. Yazgı, şöyle dedi:
"O anda en yakındaki acil boş, güvenli depoların, yani askeriye depolarından tutun, polis ve güvenliği rahat alınabilecek depoların nerelerde olduğuna kadar tespitleri ve yer çalışmaları yapıldı. En hızlı ve gizli alanlara nasıl nakledilebileceği çalışmasını gerçekleştirdik. Biliyorsunuz, geçmişte de İstanbul işgalinde de bizim bir çok eserimiz Niğde'ye, Ankara'ya, güvenli alanlara taşınarak koruma altına alınmıştı."
'SÜNGER BOB' ÖNLEMİ
Milletvekillerinin tarihi eser restorasyonları ile ilgili son dönemde arka arkaya çıkan ve kamuoyunu da rahatsız eden haberleri hatırlatması üzerine Yazgı, "'Sünger Bob' ve Galata Kulesi gibi diyorsunuz sanırım" karşılığını verdi. Bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini ve hızla önlemler almaya başladıklarını belirten Yazgı, "Biz şimdi tüm bu restorasyonda çalışacak firmaların sertifikasyonuna gidiyoruz. Oradaki taş ustasından restoratörüne kadar, mimarına kadar biz bu eğitimi vereceğiz ve bu eğitimleri almamış firmaların çalışmasına izin vermeyeceğiz. Biz bunu AB projesi kapsamında yürütüyoruz. Önümüzdeki yıl ya da en geç 2022 yılında, bu eğitimi almamış herhangi bir ustanın çalıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Biz o firmaların bizim ihalelerimize girmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
YEREBATAN SARNICI
Yazgı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "yıkılmak üzere ama restorasyonsa izin vermediler" diye algı oluşturma çalıştığı Yerebatan Sarnıcı ile ilgili de bilgi verdi. Bu konuda kendilerine haksızlık edildiğine dikkat çeken Yazgı işin gerçeğini komisyon üyeleri ile paylaştı. Yazgı, daha önce bu tür restorasyon izin süreçlerinin 1,5 yılla yayıldığını ancak kendilerinin süreyi 6 ay, hatta 45 gün ile sınırlandırdıklarını belirtti. Yazgı, süreç ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Şayet doğru bir şekilde evrakları geldiyse... Yani verilen bir projenin içerisinde şu anda 2017'de verilen ve belediyenin bize verdiği projenin içerisinde hani oradaki hoca şu anda aslında 'bunlar yapılmalı ama depremle ilgili daha şu anda bir sıkıntı gözükmemekle birlikte yapılırsa da bunun mimari malzeme içeriği inşaat mühendisleri tarafından yapılacak bir raporla bunun yapılması gerekir' diyorsa biz bu raporu da istemek zorundayız. Çünkü getirdikleri projenin altında bu yazıyor. Bugün geldim ve ben ilk gündemde bunu gündeme alacağım. Benim için Yerebatan neyse Ayasofya'da odur, Sultanahmet de odur. Yani bu, bir belediyede olması bizim için bir şey ifade etmiyor o belediye. Ya, biz Yerebatan Sarnıcı'na da hiçbir zaman öyle bakmayacağız."