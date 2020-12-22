Son dakika | İBB'den 'Yerebatan Sarnıcı' yalanı! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü gerçeği tek tek açıkladı

Son dakika haberi... TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, bir deprem ya da afet anında tarihi eserlerin müzelerden korumalı alanlara taşınması ile ilgili yapılanları anlattı. Yazgı, şöyle dedi:

"O anda en yakındaki acil boş, güvenli depoların, yani askeriye depolarından tutun, polis ve güvenliği rahat alınabilecek depoların nerelerde olduğuna kadar tespitleri ve yer çalışmaları yapıldı. En hızlı ve gizli alanlara nasıl nakledilebileceği çalışmasını gerçekleştirdik. Biliyorsunuz, geçmişte de İstanbul işgalinde de bizim bir çok eserimiz Niğde'ye, Ankara'ya, güvenli alanlara taşınarak koruma altına alınmıştı."