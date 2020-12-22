Son dakika: Zindaşti dosyasında flaş! Zindaşti, 'tetikçi göndereceğim' diye haber göndermiş!

ŞOFÖR VE KARDEŞİNE DE ATEŞ EDİP KAÇTI



Bakırköy 22.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında maktul avukat Kudbedin Kaya'nın kardeşi Medet Kaya ile şoförü Şiyar Biçer tanık olarak dinlendi. Tanık Medet Kaya, ağabeyi Kudbedin Kaya ile 2012-2013 yılından beri birlikte çalıştıklarını ve son iki yıldır aynı evde yaşadıklarını belirterek, "Naci Zindaşti ile sorunu vardı, tehdit alıyordu. "Tetikçi göndereceğim senin için özel gelecekler" şeklinde haber gönderiyordu. Olay günü ağabeyim ofise 14.30 sıralarında geldi. Akşam özel misafirlerimiz gelecek, restoranda görüşeceğiz. Bana akşam gelirsin demişti. Akşam saatlerinde ağabeyimin bulunduğu restorana şoförü ile birlikte gittik. Özel misafirleri olduğu için dışarda bekledik. Restoran içinden 6-7 el silah sesi duyuldu. Olayın ağabeyimle ilgili olduğunu anladım. Ateş eden kişi dışarıya doğru kaçarken, peşinden koştum. 20 metre kovaladıktan sonra kaçan şahıs, bana da 2 el ateş etti. Şoför Şiyar da arkamdan gelmiş. O sırada fark etmemiştim. Bu defa Şiyar'a da ateş etmiş. Sahil kavşağına kadar kovalamaca sürdü. Orada bekleyen koyu renkli araca binip kaçtı. Polisin gösterdiği görüntülerden kişinin aynı kişi olduğunu anladım. Ateş eden kişinin yüzü fularla örtülü ve şapkalıydı" diye konuştu. Tanık olarak dinlenen maktul Kudbedin Kaya'nın şoförü Şiyar Biçer de, "Olay günü Bakırköy Marinaya gidip gelen misafirleri aldık. Onlarla birlikte restorana geçtik. Ardından misafirleri bırakarak 15 dakika eve gidip geldik. Daha sonra restorana döndük. 15 dakika sonra dışardan silah sesi duyuldu. Silahla ateş edip kaçan kişinin peşinden koştum. Kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. Yüzü kapalı şapkalı uzun ve zayıf biriydi" dedi. Maktul Kudbedin Kaya'nın yakınlarının avukatı, İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Zindaşti Ana Davası' ile bu dosyanın birleştirilmesini talep etti. Mahkeme Çağlayan'da görülen Zindaşti Ana Davası dosyasının bir örneğinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.