Son dakika: Zindaşti dosyasında flaş! Zindaşti, 'tetikçi göndereceğim' diye haber göndermiş!

İstanbul'da üç yıl önce bir restoranda kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürülen avukat Kudbedin Kaya'yla ilgili firari sanık Naci Şerif Zindaşti'nin de aralarında bulunduğu 10 sanıklı davada tanık olarak dinlenen maktulün kardeşi Medet Kaya, "Zindaşti ile sorunu vardı ve tehdit ediliyordu. Zindaşti'nin avukatından da tehdit aldı. Tetikçi göndereceğim, senin için özel gelecekler diye haber gönderiyordu" dedi. Mahkeme, Çağlayan Adalet Sarayı'nda görülen Zindaşti ana davasının dosyasını istedi.
ŞOFÖR VE KARDEŞİNE DE ATEŞ EDİP KAÇTI
Bakırköy 22.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında maktul avukat Kudbedin Kaya'nın kardeşi Medet Kaya ile şoförü Şiyar Biçer tanık olarak dinlendi. Tanık Medet Kaya, ağabeyi Kudbedin Kaya ile 2012-2013 yılından beri birlikte çalıştıklarını ve son iki yıldır aynı evde yaşadıklarını belirterek, "Naci Zindaşti ile sorunu vardı, tehdit alıyordu. "Tetikçi göndereceğim senin için özel gelecekler" şeklinde haber gönderiyordu. Olay günü ağabeyim ofise 14.30 sıralarında geldi. Akşam özel misafirlerimiz gelecek, restoranda görüşeceğiz. Bana akşam gelirsin demişti. Akşam saatlerinde ağabeyimin bulunduğu restorana şoförü ile birlikte gittik. Özel misafirleri olduğu için dışarda bekledik. Restoran içinden 6-7 el silah sesi duyuldu. Olayın ağabeyimle ilgili olduğunu anladım. Ateş eden kişi dışarıya doğru kaçarken, peşinden koştum. 20 metre kovaladıktan sonra kaçan şahıs, bana da 2 el ateş etti. Şoför Şiyar da arkamdan gelmiş. O sırada fark etmemiştim. Bu defa Şiyar'a da ateş etmiş. Sahil kavşağına kadar kovalamaca sürdü. Orada bekleyen koyu renkli araca binip kaçtı. Polisin gösterdiği görüntülerden kişinin aynı kişi olduğunu anladım. Ateş eden kişinin yüzü fularla örtülü ve şapkalıydı" diye konuştu. Tanık olarak dinlenen maktul Kudbedin Kaya'nın şoförü Şiyar Biçer de, "Olay günü Bakırköy Marinaya gidip gelen misafirleri aldık. Onlarla birlikte restorana geçtik. Ardından misafirleri bırakarak 15 dakika eve gidip geldik. Daha sonra restorana döndük. 15 dakika sonra dışardan silah sesi duyuldu. Silahla ateş edip kaçan kişinin peşinden koştum. Kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. Yüzü kapalı şapkalı uzun ve zayıf biriydi" dedi. Maktul Kudbedin Kaya'nın yakınlarının avukatı, İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Zindaşti Ana Davası' ile bu dosyanın birleştirilmesini talep etti. Mahkeme Çağlayan'da görülen Zindaşti Ana Davası dosyasının bir örneğinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Türk istihbaratından Zindaşti operasyonu
MAKTUL BİR DURUŞMADA ÖLDÜRÜLECEĞİNİ ANLATMIŞTI
İddianamede 21 Ekim 2017 günü avukat Kudbedin Kaya'nın Bakırköy'de bir restorandayken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği anlatılıyordu. İddianamede, Zindaşti ile Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın husumetli oldukları, bu husumet sonucunda birçok kişinin öldürüldüğü belirtilerek, Büyükçekmece'de Zindaşti'nın kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile yeğeni Devrim Öztunç'un öldürülmelerine ilişkin olaylar anlatılıyordu. Kudbedin Kaya'nın bu davada sanıklarından birinin avukatı olduğu ve bir duruşmada öldürüleceğini söylediği de belirtilmişti. İddianamede Kudbettin Kaya'nın öldürülmesine ilişkin sanık Zindaşti'nin kimliği tespit edilemeyen biri kadın, biri erkek iki kişiyi azmettirdiği, davanın diğer sanıklarının ise kimlikleri tespit edilemeyen bu kişilere eylemleri rahat gerçekleştirmeleri için sahte belgeler hazırladıkları öne sürülüyordu. Firari sanık Naci Zindaşti hakkında "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 8 yıla kadar, diğer 10 sanık hakkında ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 25 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyordu.