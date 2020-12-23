Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İBB'nin skandalıyla ilgili açıklama!

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an-ı Kerim'in türkçe okutulmasıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada: Kur'an'ın tercümesine Kur'an denilemeyeceği ve tercümesinin Kur'an hükmünde olmadığı konusunda İslâm alimleri görüş birliği içindedir. Yüce Rabbimizin öğütleri ve buyruklarını öğrenmek maksadıyla, Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirlerini okumak gerekli olmakla birlikte okunan bu tercümelerin Kur'an olarak isimlendirilmesi caiz olmadığı gibi mealin Kur'an yerine okunması da doğru değildir.



İşte o açıklamalar:

Kur'an'ın tercümesine Kur'an denilemeyeceği ve tercümesinin Kur'an hükmünde olmadığı konusunda İslâm alimleri görüş birliği içindedir. Yüce Rabbimizin öğütleri ve buyruklarını öğrenmek maksadıyla, Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirlerini okumak gerekli olmakla birlikte okunan bu tercümelerin Kur'an olarak isimlendirilmesi caiz olmadığı gibi mealin Kur'an yerine okunması da doğru değildir.

Ezanın asli halinin dışında herhangi bir dil ile okunacak çağrının, İslam alimleri ve dünya Müslümanları nezdinde ezan olarak itibarının olmadığı muhakkaktır. Nitekim İslam alimleri Arapça dışında okunacak bir çağrının ezan olarak nitelenemeyeceğini, örneğin Farsça olarak okunacak sözlerin ezan olarak sahih olmadığını belirtmişlerdir.

İBB’nin Şeb-i Arus törenine tepki! Şeb-i Arus töreninde Kur’an Türkçe okutuldu | Video

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 17 Aralık'ta Mevlana'nın ölüm yıldönümünde Şeb-i Arus töreni düzenledi. Ancak düzenlenen törende peş peşe skandallara imza atıldı. Etkinlikte Mevlevi ayini olarak bilinen zikir kadın ve erkek semazenler tarafından birlikte icra edildi. Bununla da yetinmeyen İBB yönetimi Kur'an-ı Kerim tilavetini, Ezanı ve Naat-ı Şerifi de Türkçe olarak gerçekleştirdi.



