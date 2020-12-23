Son dakika haber: O ilimizden güzel haber! Sokak kısıtlamalarıyla test ve vaka sayısı düştü





'HERKES TEDBİRLERİ UYGULAMALI'



Sıla Ulukoca da kısıtlamaların genişletilmesi gerektiğini savunarak şunları söyledi:



"Mesela sokağa çıkma yasağı iki hafta boyunca herkese gelmeli. Bence hiçbir şekilde insanların umurlarında değil. Vaka sayılarına bakıp kendilerini avutuyorlar veya 'ben şimdiye kadar olmadıysam bundan sonra da olmam' rahatlığı ile hayatlarına devam ediyorlar. Etrafımdaki neredeyse herkes koronavirüsü atlattı, tedirginim ben de. Başım ağrıdığında her seferinde, sanki ben de olmuşum gibi korku içindeyim. Sürekli maske takıyorum, ellerimi sürekli temizliyorum, dezenfektan döküyorum, ellerimi yüzüme götürmüyorum. Çok fazla işim olmadıkça insan içine çıkamamaya çalışıyorum."