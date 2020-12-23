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Son dakika: Minibüslerin taksiye dönüştürülmesi talebi 4’üncü kez reddedildi

Son dakika! ’nin 6 bin yeni talebi içerisinde bulunan bin adet minibüs ve dolmuş taksilerin ticari taksiye dönüştürülmesi talebi 4’üncü kez toplantısına geldi. İTO Başkanı talebin hukuksuz olduğunu belirtti. Yapılan konuşmalar sonucunda İBB’nin talebi oyçokluğu ile reddedildi.

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Giriş Tarihi: 23.12.2020 15:30 Son Güncelleme: 23.12.2020 15:32 ABONE OL
Son dakika: Minibüslerin taksiye dönüştürülmesi talebi 4’üncü kez reddedildi

İBB yönetiminin 6 bin yeni taksi talebi ise 4'üncü kez UKOME toplantısına geldi. Toplantıda 750 adet taksi dolmuş, 250 adet minibüsün taksiye dönüştürülmesi talebi görüşüldü.

Taksici esnafının şiddetle karşı çıktığı talebe ilişkin toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, talebi kabul etmediklerini belirterek, "Dolmuş taksilerin ve minibüslerin ticari taksiye dönüştürülmesi hukuken mümkün değildir. Bizde gerekli mevzuatları inceledik ancak hukuki bir dayanak bulamadık" ifadelerine yer verdi. Karşılıklı konuşmalardan sonra İBB'nin bin adet minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi talebi 4'üncü kez oyçokluğu ile reddedildi. Havalimanlarında çalışan taksilerin ise turuncu renk olmasına oybirliği ile kararlaştırıldı. Talep hukuki sorunların giderilmesi amacıyla 5'inci kez alt komisyona gönderildi.

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Son dakika: Minibüslerin taksiye dönüştürülmesi talebi 4’üncü kez reddedildi
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