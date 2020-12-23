Türkiye'den KKTC'ye nakit desteği! 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız

Hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'ye yaptıkları ilk ziyaret için teşekkür eden Oktay, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Sadece genel durumlarda değil, Covid gibi bir salgının yaşandığı süreçte de biz her şeyiyle yine sizlerle birlikte olduğumuzu Kıbrıs Türkü'nü asla yalnız bırakmayacağımızı ifade ettik. Bugün de bu taahhüdümüzü bir kez daha tekrarlamak isterim. İnşallah artık aşılanma sürecinin başlangıcı aşamasındayız. Arzu ediyoruz ki yoğun aşılama döneminden sonra bu salgın dönemini bütün dünya, KKTC de, Türkiye de geride bırakıyor olsun."

"GÖRÜŞ BİRLİĞİ İÇİNE GİRDİK"



Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi KKTC'de de ciddi sıkıntılara neden olduğunu kaydeden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Kendi içimizdeki değerlendirmelerimizde hükümeti de rahatlatmak adına, Kıbrıs Türkü'nü rahatlatmak adına şu anda tüm sorunların çözümüyle alakalı ve biliyorum KKTC'de kamu çalışanlarında maaşla ilgili bir müjde bekleniyor.

*Sayın Başbakan ve heyetiyle birlikte bunları da görüştük tabii. Biz bu müjdeyi buradan paylaşmış olalım, herhangi bir sıkıntının olmayacağıyla alakalı. 800 milyon liralık nakdi aktarıyor olacağız.



*Dolayısıyla bu hem bütçeyle ilgili hem maaşlar dahil, birçok konuda, savunma harcamaları yine tabii ki yine bunun içinde. Birçok sorunu çözecek miktar olarak karşılıklı da görüş birliği içine girdik.



Oktay, Türkiye'nin asıl arzusunun yapılan yardımların doğrudan KKTC'de yaşayan Kıbrıs Türklerinin hayatına dokunması olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla yolunun iyileştirilmesi, suyu ile ilgili buna sadece içme suyu değil, tarımsal sulamada buna dahil, elektriğinin iyileştirilmesi, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve sanayi üretimiyle alakalı doğrudan yansımasını arzu ediyoruz" dedi.

"7- 8 AYDA HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ"



Bürokrasinin azaltılmasıyla alakalı Türkiye'de çok ciddi çalışmaların yapıldığını söyleyen Oktay, 'Dijital Türkiye, e-Devlet' olarak ifade edilen uygulamaların aynı kalitede KKTC'de de uygulanması için görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Aktarılacak bütçenin KKTC'de veri merkezi inşa edilmesini kapsadığını da kaydeden Oktay, ulaşım alanında Covid-19 salgını dolayısıyla duran projelerin bir an önce başlamasını istediklerini, ulaşım projeleriyle taşrada ve merkezde yaşayan Kıbrıs Türkü vatandaşlarının hayatını daha kolaylaştırmayı arzu ettiklerini dile getirdi.



Oktay, KKTC'de sağlık alanında yapılacak çalışmalara da değinirken, alınan en önemli kararlardan birinin de Ercan Havalimanı'ndaki çalışmaları içerdiğine işaret etti. Oktay, "Kıbrıs'ın en rekabetçi olduğu alanlardan biri eğitim, biri de turizm, dolayısıyla havalimanın bir an önce açılmasıyla alakalı, tamamlanmasıyla alakalı çalışmaların 7- 8 ay içerisinde de hayata geçirmek istiyoruz" mesajını verdi.

Oktay ile Saner'in görüşmesinde KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.