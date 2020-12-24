Bengalli Müslümanların Kurtuluş Savaşı’na katkısını unutamayız

Erdoğan, Dakka Büyükelçiliği'nin yeni kançılarya binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Bengalli Müslümanların Kurtuluş Savaşı'mıza yaptığı katkıları unutmamız mümkün değil. İzmir depremi sonrasında Bangladeş'in ilettiği nazik yardım önerisi için de şükranlarımızı sunuyoruz. Bangladeş'in, katliamdan kaçan Rohingya Müslümanlarına sahip çıkan insani ve vicdani tavrını takdirle karşılıyoruz. Bangladeş ve Myanmar'daki kamplarda yaşayan Rohingyaların acılarının dindirilmesi için insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.