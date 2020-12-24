Son dakika: Bakan açıkladı! Yerli ve milli elektronik kelepçe ocakta hizmete giriyor

'ELEKTRONİK KELEPÇE OCAK 2021'DE HİZMETE GİRECEK'

Kamuoyunun da yakından takip ettiği KADES uygulamasının yaygınlaştırıldığını belirten Bakan Soylu, "Şu anda 1 milyon 208 bin indirme, 63 bin 860 ihbar sayısına ulaştık. İhbarların, yaklaşık yarısının gerçek ve ciddi tehlike barındıran ihbarlar olduğunu ve bunların tamamına gidildiğini, müdahale edildiğini de burada ifade etmek isterim" dedi.

Kasım ve aralık aylarında bakanlıkların ortak değerlendirmesi sonucu elektronik kelepçeyi yaygın olarak başlatacaklarını dile getiren Soylu, "Güvenlik Acil Durum Merkezi'mizde elektronik kelepçenin tüm teknolojik altyapısı tamamlandı. Ocak 2021'de yerli ve milli elektronik kelepçe hizmete girmiş olacak" diye konuştu.

Kadın cinayeti sayısının düştüğünü belirten Bakan Soylu, "2020 yılı içinde bugün itibarıyla 6284 sayılı kanun kapsamındaki kadın cinayeti sayısı 259'dur. Geçen yılın tamamında sayı 336'ydı. Geçen yıl ki sayının 27'si yabancı uyruklu kadınlardan oluşmaktaydı. Bu yıl da yabancı uyruklu sayısı da 14'tür" dedi.