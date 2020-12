Son dakika: Bakan açıkladı! Yerli ve milli elektronik kelepçe ocakta hizmete giriyor

BAKAN SELÇUK: HEDEFİMİZ, ŞİDDETİ OLMADAN ÖNLEYEBİLMEK

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da kadına yönelik şiddetin, tüm dünyanın mücadele ettiği küresel sorun olduğunu belirterek, şöyle konuştu. "Dünyada her 3 kadından 1'i yaşamı boyunca en az bir kez şiddete maruz kalıyor. Bu noktada şiddetin nedenlerini araştırmamız gerekiyor. Şiddetin hem sebeplerini hem sonuçlarını bütüncül bir şekilde değerlendirmemiz, şiddeti önleme adına çok önem arz ediyor. Çünkü şiddetin sonucunda, sadece şiddetin mağdurları için değil tüm toplum adına çok yıkıcı etkileri olabiliyor. Kadın cinayetleri ise kadına yönelik şiddetin en acı, en trajik boyutu. Bizim inandığımız değerlere göre, bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Dolayısıyla bütün istatistiklerden bağımsız olarak, her ölüm, bizim vicdanımızı derinden acıtan bir durum. Dolayısıyla bizim, hiç bir cana kıyılmasına izin vermeyecek şekilde bir önlem mekanizması oluşturmamız gerekiyor. Birinci hedefimiz şiddet olmadan onu önleyebilmek olmalı. Tabi kadına yönelik şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de en üst seviyede sürdürmekteyiz. Hükümetlerimiz kadına yönelik şiddeti her zaman bir insanlık suçu olarak gördü ve buna dair çözümler üretmeye devam ediyoruz."