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Son dakika: açıkladı! Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı

Son dakika gelen haberde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütüne büyük bir operasyon başladığını duyurdu. Soylu "'da 3 bin 251 personelin katılımıyla 'Yıldırım-17 Besta' operasyonu başlatıldı" dedi. Soylu AİHM'nin Demirtaş kararı ile ilgili de "Hiçbir anlamı söz konusu değildir" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:28 Son Güncelleme: 24.12.2020 11:33 ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu açıkladı! Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Soylu: "Dün 3 bin 251 personel ile Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı."

Soylu "Van'da 3 bin 251 personelin katılımıyla 'Yıldırım-17 Besta' operasyonu başlatıldı" dedi.

"HİÇBİR ANLAMI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir kez PKK aleyhine açıklama yapmayan aksine onları iştahlandıran ve destekleyen Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar, boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir" dedi.

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Son dakika: Bakan Soylu açıkladı! Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı
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