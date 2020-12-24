Son dakika: Bakan Soylu açıkladı! Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Soylu: "Dün 3 bin 251 personel ile Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı."



Soylu "Van'da 3 bin 251 personelin katılımıyla 'Yıldırım-17 Besta' operasyonu başlatıldı" dedi.



"HİÇBİR ANLAMI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir kez PKK aleyhine açıklama yapmayan aksine onları iştahlandıran ve destekleyen Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar, boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir" dedi.

PKK terör örgütü, sözde üst düzey yöneticilerinin ölümlerini gizliyor