SON DAKİKA HABERİ: Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararı ve çıplak arama iftirasına çok sert sözler: Namussuzdur...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AİHM'in terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı ile ilgilş açıkladığı karara sert çıktı. Soylu, kararın yok hükmünde olduğunu belirtti. Soylu, çıplak arama iddialarına değindi, kesin bir dille yalanladı. Soylu, iftiranın TBMM kürsüsüne getirilmesini 'Acizlik' olarak yorumlarken, ispat edilmesini istedi. Soylu, "İspat etmeyen namussuzdur" dedi. İşte Soylu'nun İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'ndaki çarpıcı sözleri...

"PKK'YI İŞTAHLANDIRAN DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR"

İçişleri Bakanı Soylu, "PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir kez PKK aleyhine açıklama yapmayan aksine onları iştahlandıran ve destekleyen Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar, boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir." dedi.

"KUSURA BAKMASINLAR, GIRTLAĞINA DAYANMIŞ BIÇAĞIN FARKINDA DEĞİLLER"

Soylu konuya ilişkin tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

İtalya'da seçilmiş belediye başkanları kirli ilişkileri nedeniyle görevden alındı, yerine kayyum atandı. Kimse ses çıkarmadı. Fransa'da, Yunanistan'da bunlar sorun olmadı. Türkiye terörle mücadele ederken ise işler değişiyor.

Kusura bakmasınlar Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değil. Tehlikenin farkında değil. Kendilerine akıl, nizam diliyorum. Alacaklarını da zannetmiyorum. Avrupa'nın içinde gözlerini Türkiye-Müslüman düşmanlığı bürümüş. Dönüp kendilerine gelmelerini elbette bekliyoruz. 'mış gibi' uyguladıkları evrensel kurallara yapmalarını diliyorum

"AVRUPA BUNU TEMİZLEYEMEZ"

Çok net ve açıktır. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit oldu bu hâli Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir.

ÇIPLAK ARAMA İFTİRASINA ÇOK SERT SÖZLER: NAMUSSUZLUKTUR

Uşak'ta cezaevinde çıplak arama yapıldığını iddia edenlere çok sert çıkışan Soylu, "İspatlayamayan namussuzdur" dedi.

Soylu konuya ilişkin şöyle konuştu:

Uşak'la ilgili bir iddia ortaya attılar. Valiliğimiz-Emniyetimiz yalanladı. Tekrar ortaya attılar. Ne yazık ki dün ana muhalefet liderinin hâlen bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim... Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir. Bunu ispatlamayan da namussuzdur.

Bir kere sorabilme kabiliyetine sahip değil misiniz yahu? Kimin peşine takılıyorsunuz? Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ'cü terör örgütünden olduğu belli olan bir vekilin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu bir FETÖ'cü teröristtir. Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var. FETÖ'nün sözleriyle bunu ifade etmektedir.

Zihni bulanmış, aklı gitmiş. FETÖ teröristi olan... Açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, suç duyurusunda bulunduk defalarca. Gereği yerine getirilsin.

'Cezaevinde çıplak arama yapılsın mı yapılmasın mı?' yönetmelik var... Jandarma olarak kolluk olarak aramalarda görevimiz var ama esas meseleler doktor nezaretinde yapılır. Arkadaşlar, telefonlardan uyuşturucuya, suç aletlerinden sim kartlara kadar her türlü cezaevine girerken, binlerce maddenin, suç unsurunun yakalandığı meseleler ortada. Tabancalar... Tamam. Karakollarda polis amirliklerinde kesinlikle bu söz konusu değildir. Ama cezaevlerinin kendisine ait bir güvenlik anlayışı söz konusudur.

Pensilvanya'nın düğmeye basmasını bekliyorlar. Gazi meclisimizi bu meselelerin odağı haline getirmek ahlâksızlıktır. Bu kişilere sadece şunu söylemek istiyorum; Bu devlet-millet bunu hak etmiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DA SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Başkan Erdoğan, AİHM'in kararına partisinin grup toplantısında şu ifadeler ile tepki göstermişti:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına da değinmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Sadece burada verilen kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden istisnai bir uygulama yapmıştır. Bu adımlar siyasidir bunun da gerekçesini biliyoruz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa dönüp kendini sorgulamalıdır. PKK ile içli dışlı olan siyasetçi maskeli bir kişi olduğunu hatırlatmak isterim. AİHM böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir. Bu şahıs siyasi görevleri sebebiyle değil terörle arasına mesafe koyamadığı onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için milletimizin gözünde suçludur. Kürt kardeşlerimizi sokağa döken ve ölümüne neden olan odur. Ey AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. Aynı mahkemenin FETÖ davaları için de takınacağı tavır şimdiden belli olmaya başladı. Bu mahkemenin FETÖ ile ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni ediyoruz. Bunca çifte standarda tahammül etmek zorunda olmadığımızın da bilinmesini isterim.

AİHM'DEN DEMİRTAŞ KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmasıyla ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik hakkı ile serbest seçim hakkının ihlal edildiğine karar vermişti.

Demirtaş, 18 Mart 2019'da terör propagandası suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı.