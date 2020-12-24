SON DAKİKA HABERLER: Uzmanından uyarı geldi! 'Yılbaşı partisi öldürebilir'





ASEMPTOMATİK KİŞİLER DE OLABİLİR



Bu zaman diliminde insanlar aynı mekanda bir arada bulunursalar, villa tutma, bir arada bulunacakları gibi yerlerde olursalar o temas sırasında bir kişi koronavirüs ise hastalığa yakalanmama şansları yok. Üstelik şunu da biliyoruz; vaka ve hastalık sayısına baktığımızda kabaca her 5-6 vakadan 1 tanesi hastalanıyor. Demek ki bu birlikte zaman geçirdikleri kişiler asemptomatik kişiler de olabilir. Onlar koronavirüs hastası olarak tanı almamış olsalar bile birlikte oldukları zaman diliminde enfeksiyon riski yüksek olacağı için tatil dönüşünde kendilerini hastanelerde bulabilirler, ağır hasta olabilirler, hatta hayatlarını kaybedebilirler. Uzun bir zaman dilimi, uzun zaman diliminde ne kadar çok koronavirüs pozitif olan kişilerle bir arada olunursa virüs yükünün de o kadar arttığını bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.