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Üsküdar’da hastalara ve yalnızlara yemek seferberliği

, hijyen paketi ve su tasarrufu sağlayan cihazları kapı kapı gezerek dağıttı. Bu esnada Üsküdar Belediyesi çalışanları, kapılarını çaldıkları kişiler arasında hasta, yalnız, tek başına yemek yapamayacak durumdakileri tespit etti. Başkanı , tespit edilen bu kişilere yemek ulaştırmaya başladıklarını ve bu işlemin devam ettiğini açıkladı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:26 ABONE OL
Üsküdar’da hastalara ve yalnızlara yemek seferberliği

Üsküdar Belediyesi, iki ay içerisinde hijyen paketi ve su tasarrufu sağlayan cihaz dağıtımını Üsküdar İlçesi'nde kapı kapı gezerek dağıtıyor. Bu pakette, dönüşüm çantası içerisinde bulunan su tasarrufu sağlayan cihazın yanı sıra tohumlu kalem, dezenfektan, maske, sıfır atık bilgilendirme broşürü ve 'Gönül gönüle güzelleşiyor Üsküdar' bülteni yer alıyor.

HASTA, YALNIZ VE YEMEK YAPAMAYANLARA YEMEK DAĞITIMI YAPILDI

Üsküdar İlçesi'ndeki mahallelere hijyen çantası dağıtımları sürerken, Üsküdar Belediyesi çalışanları, kapılarını çaldıkları kişiler arasında hasta, yalnız, tek başına yemek yapamayacak durumdakileri de tespit etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yemek dağıtımıyla ilgili bir video paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Bir mutluluğumuzu paylaşmak istiyoruz. 2 aydır hane hane tüm kapıları çaldık Üsküdar'da, hijyen paketi dağıtımı yaparken. (7 Mahallemiz kaldı, bitiriyoruz) Bu esnada 'hasta, yalnız, tek başına yemek yapamayacak durumda' yeni evleri de tespit ettik, yemek ulaştırmaya başladık..."

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Üsküdar’da hastalara ve yalnızlara yemek seferberliği
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