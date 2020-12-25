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385 hakim ve savcı yer değiştirdi

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
385 hakim ve savcı yer değiştirdi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 9 ilin başsavcısı ile adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse olurken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak uygun görüldü.
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385 hakim ve savcı yer değiştirdi
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