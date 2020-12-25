385 hakim ve savcı yer değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 9 ilin başsavcısı ile adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse olurken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak uygun görüldü.