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Bağ evinde oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı

'ta bağ evinde  oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 12:20 Son Güncelleme: 25.12.2020 12:20 ABONE OL
Bağ evinde kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı

Sorgun ilçesinde, jandarma ekipleri kumar oynanan ve uyuşturucu kullanımı yapılan adresleri takibe aldı. Takipte dron da kullanan jandarma, bir bağ evinde kumar oynandığını tespit etti. Bağ evine düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda, 32 deste iskambil kağıdı ile 3 bin 430 lira para ele geçirildi. 6 kişiye kumar oynamak ve kumar oynamaya yer temini suçundan 7 bin 350 lira, sokağa çıkma yasağını ihlalden de 18 bin 900 lira olmak üzere toplam 26 bin 250 lira ceza uygulandı.

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Bağ evinde kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı
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