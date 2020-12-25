İşte CHP İl Başkanlığı’na vurulan mühür

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Sarıyer'de satın aldığı yeni binasındaki kaçak yapılaşmadan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca vurulan mührün fotoğrafları ortaya çıktı. İl Başkanlığı'nın satın aldığı yeni binasının iç kısımlarında imar yönetmeliğine aykırı biçimde tadilat yapmaya çalışmış, ihbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tadilat yapılan bölümü mühürleyerek çalışmaları durdurmuştu. SABAH'ın elde ettiği fotoğraflarda mühür açıkça görüldü. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Mühürlenme yok, tamamen algı operasyonu" iddiasında bulunmuştu.