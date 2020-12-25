İşte o vekile verilen 6 yıl hapis cezasının gerekçesi

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül örgüt üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme, verdiği cezanın gerekçesini 24 sayfalık kararında açıkladı. Karara göre, DTK'nın Ankara delegesi, İnanç ve Azınlıklar Komisyonu üyesi olan sanık, 7. Genel kurul toplantısında kalabalığa hitaben "Abdullah Öcalan'ın bütün Kürtlerin önderidir" dedi. Sözde Kürdistan'ın İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de dört parçada bulunduğu ve bunu bir insan vücuduna benzetmesini yaptı. Bülbül, "Ayaklar Başur (Irak) kollar Rojhilat (İran), yürek Rojava (Suriye), beyin Bakur'dur (Türkiye). Gerekçeli yenilgileri değil, gerekçesiz zaferleri yaratacağımıza inanarak kongremizi selamlayan Öcalan'ın örgütlediği ve Kemal Pir'in 34 yıl önce Ortadoğu'nun geleceğini bu harekette görüyorum dediği o gelecek geldi" dedi.

"O MÜRŞİD-İ KÂMİL'DİR"

Sanık PKK'nın terörist faaliyetlerini özgürlük hareketi olarak nitelendirirken, ülkemizin belli bir bölgesini de sözde Kürdistan olarak nitelendirdi. Sanığın PKK'nın ideolojisine bağlı olduğuna dikkat çekildi. Sanığın katıldığı DTK toplantılarında terörist elebaşını "Mürşid-i Kâmil" diye nitelendirip Türkiye'nin demokratikleşmesinin ancak PKK ve Abdullah Öcalan üzerinden olabileceği şeklinde yoğun terör propagandası içeren konuşma yaptığı vurgulandı. Konuşma şöyle: "Bu siyasal demokratik hareket (PKK'yı kastediyor) kendince bir dil üretti, Kürtçeyi zenginleştirdi, Kürt kimliğini dünyaya kabul ettirdi. Ortadoğu'nun demokratikleşmesi PKK'nın sırtındadır. PKK'lı arkadaşlara da selam ve saygılarımı iletiyorum. Siyasetçilerin 'Sayın' diye hitap ettiğine ben kendi dilimle hitap edeceğim. Biz ona Mürşid-i Kâmil diyoruz. Mürşid-i Kamil Abdullah Öcalan"

KCK SÖZCÜSÜYLE YAKIN İLİŞKİLİ

Sanık Kemal Bülbül'ün KCK sözcüsü Nihat Oğraş ile yakın temas halinde olduğu bildirildi. Bahar kod adlı gizli tanık ise Nihat Oğraş'la ilgili ifadesinde, "Nihat hem DTK üyesi ve KCK sözcüsüdür. Kandil-HDP-DTK arasında irtibatı ve emir-talimat zincirini sağlayan kilit isimdir. KCK yürütme konseyinin, HDP'ye verdiği talimatları Nihat üzerinden verilir. Özellikle seçim öncesi örgüt birkaç kez ateşkes ilan etti, ancak şehir eylemlerinin artırılması, öldürülen terörist cenazeleri bahane edilerek kitlesel eylemlere ağırlık verilmesi istendi. Seçim sürecinde yoğun kitlesel eylemlerle devleti köşeye sıkıştırmak amacıyla talimatlar Nihat'a veriliyor" dedi.

6 YIL 3 AY HAPİS

Sanık Kemal Bülbül'ün Abdullah Öcalan'ın bizzat talimatıyla kurulan DTK'nın delegesi olduğu, toplantılarında ise terör örgütü ideolojisinin katılımcılara benimsetilmesine yönelik konuşmalar yaptığı kaydedildi. PKK'yı meşru gösterme çabası içine giren sanığın terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığı için 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldığı kararda anlatıldı. Mahkeme, gerekçeli kararın bir örneğini TBMM Genel Sekreterliğine, bir örneğini de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderdi.