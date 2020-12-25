Kılıçdaroğlu’nun ‘Güvenin’ dediği başkan 300 milyon rüşvet yemiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerinde "Ceyhanlılar Kadir Aydar'ı size emanet ediyorum, ben ona çok güveniyorum, sizde ona güvenin" diyerek tanıttığı ve önceki gün "rüşvet" suçundan tutuklanan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın imara aykırı 100'e yakın projeye ruhsat vererek yaklaşık 300 milyon lira rüşvet aldığı ortaya çıktı. Başkan Aydar ve ekibin özellikle rüşvetleri 3. Lig'de oynayan Ceyhan Belediyespor'a yardım adı altında, yüklü miktarda aldıkları paralara makbuz vermediği tespit edildi. Zanlıların ayrıca, projelerine ruhsat verecekleri müteahhitlerden "Kreş yapılacak" diyerek her ay aidat alır gibi rüşvet aldığı, ödemeyi aksatanlara ise zabıta ekibini işyerine gönderip mühürleme işlemi yaptırdığı da belirlendi.

BİR HAFTA ÖNCE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Şubat'ta Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir'in de bulunduğu Ceyhan Belediyesinde görev yapan bir şüphelilerin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiaları soruşturma başlattı. Zanlılar, teknik ve fiziki takip altına alındı. 19 Aralık sabahı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet ve irtikap' suçlarından operasyon düzenledi.

BAŞKAN VE ADAMLARI TUTUKLANDI

Ceyhan İlçe Belediyesi binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yapan KOM ekipleri aralarında CHP'li eski Başkan Kadir Aydar, iş insanları ve kamu görevlilerinin de olduğu toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. 6 kişi Emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 5 gün emniyette sorguları süren zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. 36 saat süren mahkeme sonucunda Eski başkan Kadir Aydar imar müdürü Gül Derya Demir, belediye personeli Şevket Açan, müteahhit Murat İnanır ve Ticaret Odası Başkanı Şeref Can tutuklandı. Diğer zanlılara ise adli kontrol şartı serbest kaldı.

"RUHSAT İŞLERİYLE İŞİM OLMAZ" DEDİ

Rüşvet almadığını iddia eden ve "Benim ruhsat işlerinden haber olmaz. Ben vatandaşla iç içeyim" diyen Aydar'ın yaklaşık 300 milyon lira haksız kazanç elde ettiği gün yüzüne çıktı. Aydar ve belediyedeki görevlilerin Ceyhan Belediyespor'a yardım adı altında müteahhitlerin imara aykırı 100'e yakın projesine ruhsat vererek 300 milyon lira rüşvet aldığı öğrenildi. Aynı zamanda kulübün sahibi olan belediyenin müteahhitlere yazdıkları makbuzların kayıtsız olduğu da tespit edildi.

KREŞ YAPACAĞIZ DEDİ ORTADA KREŞ YOK

Eski başkan Ayrıca Kadir Aydar ve ekibinin müteahhitlere "İlçeye kreş yapacağız. Sizin yardımlarınıza ihtiyacımız var" diyerek yine rüşvet aldıkları ve bugüne kadar hiçbir kreşin yapılmadığı da polis tarafından ortaya çıkarıldı. Ayrıca belediyenin her ay müteahhitlerden aidat alır gibi müteahhitlerden kreş rüşveti aldıkları vermeyenlerin inşaatlarını mühürlemekle ile tehdit ettiği belirlendi. Tutuklananlar arasında yer alan Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can'ın yüzde 40'lık olan fabrika alanının yüzde100 çıkarıp ruhsat almak için 135 bin dolar verdiği de polis tarafından gün yüzüne çıkartıldı.

BELEDİYEYE RÜŞVET VERMEDİ BİNASI YIKILDI

Ceyhan belediyesinin kulübe bağış adı altında rüşveti az verdiği için mağdur olan müteahhitlerden biri de Yusuf Doğan. 2019 yılının son aylarında belediyeye davet edildiğini ifade eden Doğan, "Kulübe 5 bin lira yardım etmek zorunda olduğumu söylediler. Ben de yeni bitirdiğim ve satış ofisi olarak kullanacağım binalardan birine sundurma izni istedim. Yapı kullanım ruhsatını aldıktan sonra yapabilirsin dediler. Bu arada kulübe de bin 500 lira yardımda bulundum ve durumum düzeldiğinde 3 bin 500 lirayı da ödeyeceğimi söyledim. Ödeme gecikince önce işyerimize 15 bin lira ceza kestiler. Hatta başkanı aradım bana, "Ben bu cezayı engelleyebilirdim ama sen bizim istediğimiz parayı vermedin engellemiyorum' dedi. Biz de bu cezayı ödememek için mahkemeye başvurduk.

Hukuksuz bir şekilde yıkım yaptılar. Kendilerini aramama rağmen telefonlarıma cevap vermediler. İmar müdürünün yanına gittim bana 'Kalan yeri de yıkacağız' diyerek dalga geçti. 3 bin 500 lirayı ödemediğim için ofisimin sundurmasını iş makineleriyle birlikte yerle bir ettiler. Belediye benden resmen rüşvet istedi" dedi.



Yusuf Doğan