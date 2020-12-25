Rüşvet operasyonunda eski başkan tutuklandı

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile birlikte toplam 5 kişi tutuklandı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 19 Aralık'ta düzenlenen operasyonla yakalanıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 6'sı savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, belediye personeli Şevket Açan, müteahhit Murat İnanır ve Şeref Can tutuklanırken, Ceyhan Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güner ise ev hapsi cezasına çarptırıldı. 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.