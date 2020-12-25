SON DAKİKA HABERİ! 'Sezginler Aşireti' örgütüne büyük operasyon! Ekipler gizli geçiti buldu

DAYAK YİYEN KİŞİ SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETMİŞ



Kafelerin önünde otopark görevlisi adı altında faaliyet yürüterek kişilerden ve iş yeri sahiplerinden haraç topladıkları vermeyenleri ise darp ederek tehdit ettikleri anlaşıldı. Suç örgütü lideri Göksel Sezgin, kendi iş yerinde bir kişiyi öldüresiye dövdüğü ve bu kişinin sağ gözünü kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda, suç örgütünün liderliğini yapan Göksel Sezgin ile birlikte 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, çok sayıda fişek, başka kişiler adına düzenlenmiş çek ve senet ile 21 bin 500 lira ve 20 bin dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.