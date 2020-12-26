AK Partili Çalık’tan Kılıçdaroğlu’na tepki!

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye oy veren çiftçilere yönelik sözlerine tepki göstererek, "Öylesine bir öfke seline kapılmış haldeler ki, önlerine gelen herkese hakaret etmede sınır tanımaz hale geldiler. Kutuplaştırmaysa kutuplaştırma, yalansa yalan... Ne ararsanız var" dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya Battalgazi ilçesinde esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Burada açıklamalarda bulunan Çalık, esnafla bir araya gelmeye özel önem verdiğini belirterek, esnaf ve sanatkarları ülkenin kilit taşı, birlik ve beraberliğin çimentosu olarak gördüğünü ve bu zor günleri de hep birlikte dayanışmayla atlatacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı 1 milyon 239 bin esnafa 5 milyar lira tutarındaki destek açıklamasının esnafta memnuniyet oluşturduğunu ifade eden Çalık, yeni yılın ilk üç ayında işyerleri kira olan büyükşehirdeki esnafa toplam 2 bin 250 lira, diğer illerde de toplamda bin 500 lira kira desteği ödeneceğini kaydetti.

KUTUPLAŞTIRICI NEFRET DİLİYLE SİYASET OLMAZ

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye oy veren çiftçilere yönelik, "Hala AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak." sözlerine ilişkin, "Kemal Kılıçdaroğlu, kimi zaman sanatçıları kimi zaman yargı mensuplarını kimi zaman da medya kuruluşlarına ağır sözler sarf etmişti. Geçtiğimiz ay partimize oy veren öğretmenler için, 'Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz' ifadelerini kullanmıştı. Şimdi de çiftçilerimizi hedef alarak, "AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak" diyor. Öylesine bir öfke seline kapılmış haldeler ki, önlerine gelen herkese hakaret etmede sınır tanımaz hale geldiler. Kutuplaştırmaysa kutuplaştırma, yalansa yalan... Ne ararsanız var. Biz ne kadar ileri gidebileceklerini düşünürken onlar her gün bu nefret ve yalan siyasetine yenilerini ekliyorlar. Böyle toplumu bölen, kutuplaştırıcı nefret ve hastalıklı dille siyaset olmaz. Bu aynı zamanda CHP'nin özgürlükçü politikalarının da birer söylemden ibaret olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararının ardından yaptığı değerlendirmeye ilişkin de konuşan Çalık, "O değerlendirme aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar tutarsız biri olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bir insan kendisiyle daha ne kadar çelişebilir? Hem "Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti" diyecek hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin teröristlerin serbest bırakılması talebine uymuyor diye bağımsız devletin başkanına laf söyleyecek, çıkışacak. Bağımsızlığın ne demek olduğunu birileri Kemal Kılıçdaroğlu'na öğretsin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' sözlerine ilişkin de konuşan Çalık, "Özgür Özel diktatör arıyorsa 10 seçim kaybeden ve koltuğundan kalkmayan liderine baksın. Milletimizin destekleriyle 18 yılda 6 genel seçim, 4 yerel seçim, 2 cumhurbaşkanlığı ve 3 halk oylamasını kazanan partimizin lideri, milletin adamı Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' yakıştırması yapmak en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Bunların asıl dertleri yenemedikleri bu milletin kendisidir. Bunların ki siyaset değil milletin iradesine düşmanlıktır. Çünkü bu millete azıcık saygıları varsa, bu milletin yüzde 52 oyla cumhurbaşkanı seçtiği bir lidere saygı duymak zorundalar" diye konuştu.