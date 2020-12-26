BBP eski Genel Başkan Yardımcısı Korona'ya yenik düştü!

BBP eski genel Başkan Yardımcısı, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler, bir süredir tedavi gördüğü kovid-19 hastalığı sonucu vefat etti.



Ülkücü hareketin önemli isimlerinden Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler, 65 yaşında vefat etti.

1992-1996 yılları arasında Yozgat SMMMO Başkanlığı da yapan Şenliler, kısa bir süre kovid-19 teşhisi ile tedavi altına alındığı Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki mücadelesini kaybetti.





Mesleğindeki başarısı, vatan sevdası, siyasi duruşu ve dost canlısı yapısı ile Yozgat'ın sevilen simalarından olan Şenliler'in vefatı ailesini olduğu kadar sevenlerini de derinden üzdü.





1974 yılında kurulan Ülkücü Memurlar Derneği'nin kurucuları arasında bulunan Selahattin Şenliler, 1992 yılında Büyük Birlik Partisi'nin kuruluş aşamasında görev aldı. 1993 yılında yapılan Olağan Kurultay'ında Büyük Birlik Partisi'nin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyeliğine seçildi. 1995–1998 yılları arasında BBP Yozgat İl Başkanlığı görevini yürüten Şenliler, 2000 ve 2002 yıllarında yapılan Büyük Birlik Partisi Kurultay'larında partinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyeliğine seçildi. Yozgat'ta Yeminli Mali Müşavir olarak çalışan Şenliler, 1997 yılından bu yana Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde "Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları", "Vergi Hukuku", "Muhasebe Denetimi", "Türk Vergi Sistemi" ve "Maliyet Muhasebesi" konularında Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. Şenliler, 24 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Büyük Birlik Partisi Olağanüstü Kurultay'ında Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyeliğine tekrar seçilerek, yapılan ilk MKYK Toplantısında Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Şenliler, evli ve iki çocuk babasıdır.