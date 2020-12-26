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Böyle rezalet görülmedi! ‘Rögar tıkansın’ diye battaniye atmışlar

Yaptığı icraatlar ve projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Belediye Başkanı ; sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, belediye ekiplerinin gece gündüz çalıştığını belirtti. Sayan ayrıca, kentte alt yapı görevi gören rögarlara çöp atılmasına sitem etti.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 26.12.2020 17:35 ABONE OL
Böyle rezalet görülmedi! ‘Rögar tıkansın’ diye battaniye atmışlar

Ağrı Belediyesi, çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde adeta seferberlik ilan eden belediye ekipleri, tıkanan rögarları temizlemeyi de ihmal etmedi. Şehrin değişik cadde ve sokaklarındaki rögarları kontrol eden ekipler, tıkanmaya sebep olan atıkları küreklerle çıkartarak çöp merkezlerine döktü. Rögarların içinden battaniye ve yastığın çıkması ise görenleri hayrete düşürdü.

'ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA MİNNETTARIM'

Belediye ekiplerinin gece gündüz çalıştığını belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kar, dondurucu soğuk demeden, zor şartlarda çalışan çalışma arkadaşlarıma, kardeşlerime minnettarım... Rögarlara taş, battaniye, yastık atıp arkadaşlarımızın işini zorlaştıranları da Allah'a havale ediyoruz..." ifadelerini kullandı.

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Böyle rezalet görülmedi! ‘Rögar tıkansın’ diye battaniye atmışlar
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