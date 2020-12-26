Demirtaş’a oy isteyen terörist 8 şehidin katili

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saklandığı evde geçen yıl yakalanan Koçer kod adlı terörist Yusuf Demir'in yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Teröristin, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce köy basıp, Selahattin Demirtaş'a oy istediği ortaya çıktı. Terörist Demir, 4 yıl önce Bölge Trafik Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenleyip 7'si polis 8 kişiyi şehit etmekten 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Teröristi teşhis eden Bingöl'ün Sevkar Köyü Muhtarı Abdulkadir Elden ifadesinde, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında köyü basıp oyunuzu Selahattin Demirtaş'a vereceksiniz. Aksi halde köyü başınıza yıkarız' dediler" demişti.