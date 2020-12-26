MHP'li Mevlüt Karakaya'nın acı günü

Acı haber MHP'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın babası Hacı Aşır Karakaya'nın vefat ettiği kaydedildi.
MHP'DEN AÇIKLAMA
MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi; "Genel Bşk. Yard. Ankara Mv. Mevlüt KARAKAYA'nın muhterem babası Hacı Aşır KARAKAYA tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Pazar) öğle namazına müteakip Çankaya Çavuşlu Mahallesi (Bala Çavuşlu Köyü) mezarlığında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin."