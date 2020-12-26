Son dakika: Binlerce öğrenci merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi! Ocak ayında...

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Üçüncü faz dağıtımı gerçekleştirilen 500 bin tablet projesinde 66 bin tabletin daha dağıtımının gerçekleştiği ifade edilirken öte yandan Ocak ayının sonunda ise aylık 25 GB internetle beraber toplam 500 bin öğrencimize tabletinin verileceği bildirildi…

SON DAKİKA! BAKAN SELÇUK'TAN 500 BİN TABLET AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan öğretim sürecini sürdüren ancak derslere bilgisayarı olmadığı için katılım sağlayamayan öğrencilere destek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmişti. Üçüncü fazını gerçekleştiren dağıtımda geçtiğimiz gün 66 bin öğrencinin daha tabletinin teslim edildiği bildirildi…