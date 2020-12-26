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Son dakika: Binlerce öğrenci merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi! Ocak ayında...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; binlerce öğrencinin beklediği tablet desteğinin üçüncü fazında 66 bin tablet daha sahibini buldu. Uzaktan öğretim sürecine destek amaçlı ücretsiz olarak dağıtımı yapılan tabletler süreç sonunda toplamda 500 bin öğrencinin yüzünü güldürecek. İşte ’den gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:06 Son Güncelleme: 26.12.2020 12:09 ABONE OL
Son dakika: Binlerce öğrenci merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi! Ocak ayında...

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Üçüncü faz dağıtımı gerçekleştirilen 500 bin tablet projesinde 66 bin tabletin daha dağıtımının gerçekleştiği ifade edilirken öte yandan Ocak ayının sonunda ise aylık 25 GB internetle beraber toplam 500 bin öğrencimize tabletinin verileceği bildirildi…

SON DAKİKA! BAKAN SELÇUK'TAN 500 BİN TABLET AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan öğretim sürecini sürdüren ancak derslere bilgisayarı olmadığı için katılım sağlayamayan öğrencilere destek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmişti. Üçüncü fazını gerçekleştiren dağıtımda geçtiğimiz gün 66 bin öğrencinin daha tabletinin teslim edildiği bildirildi…

66 BİN ÖĞRENCİ TABLETİNE KAVUŞTU!

Bakan Selçuk, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500 bin tablet yerine ulaşmış olacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere tablet desteğinin 3.fazında 66 bin tabletin daha teslim edildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzaktan eğitimde öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimizin 3. fazında 66 bin tableti daha dün illerimize teslim ettik" ifadelerini kullandı.

25 GB interneti olacak

Bakan Selçuk açıklamasında ocak ayı sonuna kadar dağıtılacak tablet sayısını belirterek, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500.000 tablet yerine ulaşmış olacak" dedi.

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Son dakika: Binlerce öğrenci merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi! Ocak ayında...
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