SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısını açıkladı! İşte corona virüsü vaka ve hasta sayısı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 26 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 26 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısını açıkladı! | Video

26 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 178.872

VAKA SAYISI: 15.118

HASTA SAYISI: 3.002

VEFAT SAYISI: 253

İYİLEŞEN SAYISI: 23.231

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.133.373

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.994.034

SAĞLIK BAKANI KOCA:

Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 201.104

VAKA SAYISI: 17.543

HASTA SAYISI: 3.199

VEFAT SAYISI: 256

İYİLEŞEN SAYISI: 35.511

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.118.255

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.970.803



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim.