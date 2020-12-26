Üsküdar Belediyesi su aparatlarını iki ay önce dağıttı, İSKİ kondu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtmaya başladığını duyurmuştu. İSKİ de bu aparatları dağıtacağını ifade etti. Ancak Üsküdar Belediyesi iki ay önce su aparatlarını Üsküdar İlçesi sınırlarında dağıtmaya başlamıştı. Böylece Üsküdar Belediyesi'nin projelendirdiği ve uygulamaya koyduğu su aparatlarını İSKİ de yapmaya başlamış oldu.

"ÜSKÜDAR'DA SU APARATLARI 2 AYDIR DAĞITIYORUZ. İSKİ DE YAPMAYA KARAR VERMİŞ"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından su aparatlarının Üsküdar Belediyesi'nin bir hizmeti olarak iki ay önce dağıtmaya başladıklarını ifade etti. Başkan Türkmen, "Biz bu aparatları 2 aydır her eve dağıtıyoruz Üsküdar'da. İSKİ de karar vermiş yapmaya. Geç de olsa doğru bir karar ama biz yaptığımız işleri anlatan bir de dergi koymuştuk yanına. İBB'den de görmek isteriz, 18 ayda ne yap(ma)mışlar, bir dergi yapıp dağıtsalar keşke vatandaşa" diyerek iki ay önceki demecini paylaştı.

BAŞKAN TÜRKMEN İKİ AY ÖNCE DUYURMUŞTU

Başkan Türkmen iki ay önce su aparatlarını dağıtmaya başladığını duyurmuş, sosyal medya hesabından bir de açıklama yayınlamıştı. Türkmen şunları söylemişti: "Bu gördüğünüz aparat 30 saniyelik basit bir işlemle musluk ucuna takılıyor ve artan tazyik ile harcanan su %50-60 düşüyor. Bizce çok basit ama etkili bir çözüm. Üsküdar'daki tüm evleri ziyaret edip, hijyen paketi vereceğimizi ilan etmiştik dün. İçinde bu küçük aparat da olacak."