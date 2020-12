En büyük şeref millete eser kazandırmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne bağlandı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:Bir taraftan koronavirüsle mücadele ederken, yatırım ve üretimi ihmal etmiyoruz. Salgının ülkemizi esir almasına izin vermeyeceğiz. Kuşkusuz zor günler. Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin tefrik edildiği zamanlardır. Bu süreçte herkes kimin ne olduğunu, kime hizmet ettiğini tartma fırsatı buluyor. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla aramıza hiç kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Aziz milletimizin desteği ve duasıyla 18 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz hizmet mücadelemizi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Sadece hidrokarbon kaynaklarını değil, ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ekonomimize kazandırmaya çalışıyoruz. Bizden önce yıllarca ihmal edilmiş bu stratejik alanda Türkiye'nin gerçek potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Bu çerçevede kurumlarımızın etkinliğini ve kapasitemizi artırıyoruz.Enerji alanında müjdelerle dolu bir yıl yaşadık. Hep söylediğimiz gibi bu tür işlerde "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır". Hamdolsun ilk neticeye ulaştık. Karadeniz'deki Tuna 1 Kuyusu'nda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük keşif gerçek potansiyeli ortaya koymuştur. İnşallah bu keşiflerle ülkemizin dışa bağlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Daha uygun fiyatlarla doğalgaz sunmanın yanında cari açıkta da önemli avantaj elde edeceğiz.Maden Tetkik Kurumu bizim dönemimizde 70 yılda yapılan sondajın 2.5 katı iş ortaya çıkardı. 2.5 yılda 4.4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek tarihi rekor kırıldı. Özellikle ülkemizin en stratejik yeraltı kaynaklarından bor madenine önem veriyoruz. Açılışını yaptığımız bu tesis, çabalarımızın son örneğini teşkil ediyor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahibiz. Bor yatakları lityum da içeriyor. ETİ Maden atıklarındaki bor ve lityum alınarak lityum karbonat üretimi gerçekleştirildi. Halihazırda tamamını ithal ettiğimiz lityum ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılamış olacağız.Projemizle TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da buradan temin etmeyi planlıyoruz. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayarlarda bu lityum kullanılacaktır. Ayrıca tesisten temiz su temin edilecek. Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından uzun yıllar boyunca yeterince istifade edememesinin sebebi sabote edilmesidir. Ülkemizin potansiyelini harekete geçirerek hemen her çaba organize saldırıya uğramaktadır. Batılı ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yıllardır kullandığı teknolojiler, söz konusu Türkiye olunca hemen çevre düşmanı olduğu öne sürüldü. 83 milyonun tamamının faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Marjinallerin insanlarımızın zihnini bulandırmasına izin vermeyeceğiz.KARADENİZ'DE bulduğumuz doğalgaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. 2 yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler. En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.NE geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.EKONOMİDE maruz kaldığımız saldırıları kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam temelli bir sistem kurmaya hazırız. Hedeflerimize ulaşmak için neyi nasıl yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.BAŞKAN Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti: "Şiirleri ve fikirleriyle birlikte tüm hayatını milletine vakfetmiş bir dava adamı olan Mehmet Akif, istiklal mücadelemiz sırasında şehir şehir dolaşarak bilgisini, heyecanını ve umudunu milletiyle paylaşmış, vaazları ve yazılarıyla Anadolu'da bağımsızlık ateşini alevlendirmiştir."BİZ Türkiye'yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye projelerle donatırken birileri çıkıp "Bunca yatırıma ne gerek var" diyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken zeminden kuş göç güzergâhına ilişkin yalanlarla ortalığı bulandırmaya başlıyorlardı. YSS inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı. Bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp "Bu proje 4 kuleden ibarettir" diyenlerin zil takıp oynadığını unutmadık. Yolların, tünellerin, viyadüklerin ne işe yaradığını öğrenmek isteyenler gitsinler kamyonculara sorsunlar. Kamyoncu lokantasına girsin, bu yollar geçmişte nasıldı, şimdi nasıl diye sorup öğrensinler. Hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler oradaki hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına sorsunlar. Şimdi geçirdiğimiz kurak dönemleri, bu barajlardaki sularla geride bırakıyoruz. Bu barajların ne işe yaradığını evinde musluğunu açtığında su akan vatandaşa, tarlasını sulayan çiftçimize sorsunlar