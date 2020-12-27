İngiliz bilim insanlarından aşılardan daha etkili ilaç

İngiltere'de London College Üniversitesi'nden bilim insanları, Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren AstraZeneca'nın "AZD7442' adlı antikoruyla Kovid-19'a karşı aşılardan daha etkili olabilecek bir ilaç geliştiriyor. Araştırmacılar anında bağışıklık kazandıracak ilacın huzurevlerinde hayat kurtarabileceğini, 6 ile 12 ay koruma sağlayabileceğini belirtti. İki doz halinde uygulanan ilacın ilk klinik denemeleri, sağlık çalışanları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir gönüllü ekibiyle gerçekleştirildi. İlacın sonraki aşama denemeleri ise küresel çapta bin 125 kişiyle devam edecek.