2 günde 759 kişiye idari ceza

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı da devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu yapılan kontrollerde Cumartesi 655, Pazar 739 iş yeri kontrol edildi. Öte yandan ilk gün 13 bin 751, ikinci gün ise 13 bin 803 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Son zamanlarda özellikle hafta sonu yasaklarında yapılan denetimlerde düşen tedbirsiz sayısı bu hafta diğer haftaların üzerinde çıktı. İki günde tedbirlere uymayan toplam 759 kişiye idari para cezası uygulandı

330 KİŞİYE CEZA YAZILDI

Cumartesi günü yapılan denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 3,maske takma kuralına uymayan 64, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 10,sokağa çıkma yasağını ihlal eden 208, sosyal mesafe kuralına uymayan 43 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 sürücü ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 işyerine olmak üzere toplam 330 idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 35 kişi yakalandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLALDEN 343 KİŞİYE CEZA

Pazar günü gerçekleştirilen denetimlerde ise maske takma kuralına uymayan 71, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 15, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 343 kişi olmak üzere toplam 429 idari para cezası uygulandı. Öte yandan yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 39 kişi yakalandı. Oldukça fazla kişiye idari para cezası uygulanan hafta sonunda, en çok ceza yazılan maddelerin yine sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takma kuralını ihlallerden yazıldığı görüldü.