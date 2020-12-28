AK Partili Muğla Milletvekili'nden o CHP'liye tepki: Hayret ve şaşkınlıkla okudum

CHP'nin Muğla milletvekillerinden birinin, kızı öldürülen Sıddık Gültekin'i şikayetinden vazgeçirmek için aracı olduğu iddiası kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. CHP milletvekilinden insanlık dışı teklif iddiasına kamuoyunun her kesiminden tepki gelirken, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, açıklama yapmak için iddiaya konu milletvekilinin isminin netleşmesini beklediğini bildirmişti.



Milletvekili Gökcan'dan iddiaya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Gökcan'ın açıklaması şöyle:



"Bir CHP Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını arayarak, davadan vazgeçmesini istediği haberini hayret ve şaşkınlıkla okudum. Cinayetin sevginin, saygının, hoşgörünün ve insani değerlerin yüksek olduğu güzel Muğla'mızda yaşanması ve CHP Muğla Milletvekilinin adının olaya karışması Muğlalı olarak bizleri ikinci kez üzmüştür. İnanmak istemediğimiz görüşme olayında bugün CHP Muğla Milletvekilinin adı açıklandı. Son günlerde CHP'de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Partisi'ne yakışmayan olaylar yaşanmaktadır. Atatürk sağ olsa "Bu Parti benim kurduğum Parti mi" diye düşünür ve kemikleri sızlardı. Eğer iddialar doğru ise bir Milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur ve asla kabul edilemez. CHP'de adını anmaktan hicap duyduğum skandallara bir de bu iddianın eklenmesi, CHP'nin içinde bulunduğu acziyeti göstermektedir. Halen iddianın Muğla'mız ve siyaset kurumu adına doğru olmadığına inanmak istiyorum. Gerçekler er geç ortaya çıkacaktır. Bekleyip göreceğiz. Bu vahim iddianın sonuna kadar takipçisi olacağız. Pınar kızımıza tekrar rahmet, kederli ailesine de sabır ve baş sağlığı diliyorum."