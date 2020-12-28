Burs ve kredi ödemeleri başladı

2020-2021 öğretim yılı için burskredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri ödenmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 TL ödeneceğini açıkladı. Ekim, Kasım, Aralık aylarına yönelik burs-krediler bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 28 Aralık'ta, "2" olanlar 29 Aralık'ta, "4" olanlar 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanlar 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.