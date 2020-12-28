Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Burs ve kredi ödemeleri başladı

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
2020-2021 öğretim yılı için burskredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri ödenmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 TL ödeneceğini açıkladı. Ekim, Kasım, Aralık aylarına yönelik burs-krediler bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 28 Aralık'ta, "2" olanlar 29 Aralık'ta, "4" olanlar 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanlar 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Burs ve kredi ödemeleri başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA