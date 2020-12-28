Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Devlet özür diledi sahip çıktı

Devlet özür diledi sahip çıktı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Devlet özür diledi sahip çıktı
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Ali Çiftçi'ye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Polisin "Neden sokağa çıktın?" sorusuna Çiftçi, "Gidecek yerim yok" cevabını verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, "Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz, özür dileriz" açıklamasını yaptı. Ankara'ya getirilen Çiftçi, Antalya'da cüzdanının çalındığını belirterek, "İş bulma umuduyla gittim, ama başıma bir sürü olay geldi. Param, ehliyetim gitti. Bir sürü rezillik çektim. Kalacak bir yerim yoktu. Olaydan 3-4 saat sonra emniyetten geri dönüş oldu" dedi. "Polislerimiz görevini yaptı" ifadesini kullanan Çiftçi, "Devletimizden ve memurlarımızdan Allah razı olsun, yardımcı oldular" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Devlet özür diledi sahip çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA