Devlet özür diledi sahip çıktı

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Ali Çiftçi'ye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Polisin "Neden sokağa çıktın?" sorusuna Çiftçi, "Gidecek yerim yok" cevabını verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, "Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz, özür dileriz" açıklamasını yaptı. Ankara'ya getirilen Çiftçi, Antalya'da cüzdanının çalındığını belirterek, "İş bulma umuduyla gittim, ama başıma bir sürü olay geldi. Param, ehliyetim gitti. Bir sürü rezillik çektim. Kalacak bir yerim yoktu. Olaydan 3-4 saat sonra emniyetten geri dönüş oldu" dedi. "Polislerimiz görevini yaptı" ifadesini kullanan Çiftçi, "Devletimizden ve memurlarımızdan Allah razı olsun, yardımcı oldular" diye konuştu.