Kayseri'de DEAŞ operasyonu 7 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan İlçesinde DEAŞ Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen 7 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Suriye uyruklu M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M ve A.A'nın gizledikleri yerleri tespit eden Jandarma, 7 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Baskınlarda terör örgütü üyeleri yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 DEAŞ üyesi, sorgulanmak üzere Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.