Türkiye, dünyada en fazla diplomatik temsilcisi olan 5. ülke

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısının, 2020 yılında 248'e yükseldiğini açıkladı. Kıran, dış politikada artan etkinliğin, ülkede bulunan yabancı temsilciliklerin de artmasını sağladığını ifade etti.

BİRÇOK BAŞKONSOLOSLUK AÇILDI

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı, 2020'de Herat (Afganistan), Komrat, (Makedonya), Cape Town (Güney Afrika Cumhuriyeti) ve Banja Luka (Bosna Hersek) Başkonsoloslukları açtı. Ayrıca Musul ve Basra (Irak) Başkonsoloslukları yeniden faaliyete geçirildi.

TÜRKİYE EN FAZLA DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK AÇAN 5. ÜLKE

Dünyada en fazla diplomatik temsilcisi olan 5. ülke olan Türkiye, dış temsilcilik ağını genişletmeye devam ediyor. Türkiye, Lomê (Togo) Montevideo (Uruguay), Bissau (Guinea-Bissau) Büyükelçilik ve Yeni Pazar'da (Sırbistan) Başkonsolosluk açmayı öngörüyor.