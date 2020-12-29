Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hırvat Cumhurbaşkanı Milanovic'e geçmiş olsun telefonu
Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonla görüştü. Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 19:30Son Güncelleme: 29.12.2020 19:39ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonla görüştü.
Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hırvat Cumhurbaşkanı Milanovic'e geçmiş olsun telefonu