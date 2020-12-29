Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hırvat Cumhurbaşkanı Milanovic'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonla görüştü.

Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.