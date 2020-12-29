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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hırvat Cumhurbaşkanı Milanovic'e geçmiş olsun telefonu

Son dakika bilgisine göre Başkan , Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonla görüştü. Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 19:30 Son Güncelleme: 29.12.2020 19:39 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hırvat Cumhurbaşkanı Milanovic'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonla görüştü.

Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hırvat Cumhurbaşkanı Milanovic'e geçmiş olsun telefonu
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