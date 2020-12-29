Çanakkale Ticaret Borsası'ndaki görüşmenin detayları ortaya çıktı

Çanakkale Ticaret Borsası'nda gerçekleşen toplantı sonrası sürpriz bir şekilde bir araya gelen ve yalnız görüştüğü için partilileri tarafından hedef tahtasına oturtulan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Esra Yüksel ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Görüşme hakkında sosyal medya hesabından bilgiler veren Milletvekili Turan "Belediyemiz üstüne düşen görevleri yaptığı sürece geçmişte olduğu gibi bugün de hemşerilerimiz için Çanakkale Belediyesi'nin yanındayız" dedi.

"OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ"

Görüşmenin olabildiğince kıymetli ve verimli geçtiğinin altının çizen Bülent Turan, "Çanakkale Belediyesi'nin taleplerinin ve şehrin sorunlarının görüşüldüğü ziyarette biz de Çanakkale'nin kangren olmaya yüz tutan sorunlarına değindik" dedi.

Yıllardır çözülemeyen ve hemşerilerimizin biran önce çözümlenmesini istediği sorunları toplantıda tekrar masaya yatırdık diyen Milletvekili Turan, "Yıllardır çözülemeyen sosyal konutlar konusu başta olmak üzere, taşıt köprüsü, şehir trafiği, Cennet Otoparkı, Sarıçay'ın bakımı, kentsel dönüşüm, Roman kardeşlerimizin yaşadığı mahallelerin dönüştürülmesi, bitmeyen belediye binası ve su sorunu için acil formüller bulunması gibi önemli sorunları değerlendirdik. CHP'li İl Genel Meclisi Üyelerinin şehrimizin bütçesindeki adaletsiz tutumu, şehrin en önemli markalarından GESTAŞ'ın gemi almak için borç ve kredi talebinin kabul edilmemesi gibi konulara üzülerek şahit olduğumuzu Sayın Başkana ifade ettik. Sayın Başkan sosyal konutlar konusunda yeni bir proje hazırladıklarını ifade etti." diye konuştu.

"KEYİFLE OMUZ VERİRİZ"

Sosyal konutlarla ilgili yeni düzenlemenin kanuna uygun hazırlanması halinde keyifle omuz vereceğimizi başkana ilettik diyen Milletvekili Turan konuşmasını şöyle tamamladı: "Nasıl ki kısa zaman önce mezarlık yeri, hafriyat yeri, kredi talebi gibi konularda yardımcı olduysak Belediye üzerine düşeni yaptığında sosyal konutlar başta olmak üzere, her konuda desteğe açığız. Ayrıca toplantıda iletilen, Belediyenin Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresi Düzenlemesi İkmal Yapım İşi için 70 milyon TL'lik iç borçlanma yapılması talebiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk."