Papa’nın İstanbul temsilcisi toprağa verildi

Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden Papa'nın İstanbul temsilcisi olarak Papa Francis'in kararıyla 2016 yılında yeni İstanbul Latin Katolik Episkoposu olarak atanan Meksikalı Ruben Tierrablanca Gonzalez, İstanbul'da toprağa verildi.



Covid 19 tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Meksikalı Ruben Tierrablanca Gonzalez için dün öğle vakti St. Esprit Katedrali'nde ayin düzenlendi, ardından da cenaze, Şişli Latin Katolik Mezarlığında defnedildi. Gonzalez'in cansız bedeni üzerinde son akşam yemeği kabartmalarının bulunduğu cevizden yapılmış özel camlı tabut içerisinde cenazeye katılanlara gösterildi. İstanbul'daki Latin Katolik Cemaati Gonzalez'i yolcu etmeye geldi. Tabutun başında sırayı girenler, Gonzalez'in cansız bedenine son bir kez bakıp, istavroz çıkardı. Bir hafta önce covid-19'dan hayatını kaybettikten sonra dün Şişli Latin Katolik Mezarlığında yapılan dini törenin ardından 68 yaşındaki Meksikalı Ruben Tierrablanca Gonzalez İstanbul'da toprağa verildi.



Meksikalı Ruben Tierrablanca Gonzalez kimdir?



2003 yılında İstanbul'daki Santa Draperis Kilisesinde papaz olarak görev yapmaya başlayan Ruben Tierrablanca Gonzalez, 16 Nisan 2016 tarihinde Papa Francis'in kararıyla yeni İstanbul Latin Katolik Episkoposu olarak atandı.